Mats Wilander aussi s’inquiète des conditions que pourrait retrouver Rafael Nadal à Roland-Garros. L’Espagnol aime les grosses températures, quand la balle rebondit haute…Ce qu’il n’aura pas cette année.

« Avec la température un peu plus basse et certains matchs joués la nuit, la balle ne rebondira pas aussi haut que Nadal le souhaite. Les rares fois où j’ai vu l’Espagnol souffrir à Paris, c’était quand le temps n’était pas très bon. Je pense que les conditions qu’il va trouver à Paris durant deux semaines ne seront pas parfaites pour lui. Je pense qu’il va beaucoup souffrir mais s’il il y a un joueur qui peut surmonter l’adversité, c’est Rafa », a analysé le Suédois dans une interview accordée à AS.