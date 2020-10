Novak Djokovic semblait clairement touché pendant son quart de finale face à Pablo Carreno Busta. S’il s’en est sorti, Mats Wilander pense qu’il souffre vraiment et qu’il part avec un gros désavantage avant sa demi-finale.

« Je ne pense pas qu’il veuille montrer à son adversaire qu’il se sent blessé. C’est une blessure légitime qui va être là, et s’il ne démarre pas bien son match, cela pourrait être un problème. Pablo Carreno Busta a laissé entendre qu’il fait toujours ça, je ne pense pas que ce soit vrai, a-t-il d’abord pensé au micro d’Eurosport UK. Je dirais que c’est un problème à coup sûr, car ces deux prochains matchs pour n’importe quel joueur vont être absolument brutaux en termes de durée et de physique. Il va courir longtemps. Les deux prochains matchs seront des marathons. »