Pour Eurosport, l’an­cien gagnant de Roland‐Garros a commenté l’in­fluence que le numéro 1 mondial aura sur le tennis dans le futur.

Il a comparé son impact sur la sphère de la petite balle jaune par rapport à ses pairs, et a pu expli­quer pour­quoi il croit dur comme fer qu’Alcaraz va encore donner une nouvelle dimen­sion média­tique au tennis.

« Je ne pense pas qu’il ait basé son jeu sur qui que ce soit, mais il a été en quelque sorte ’empoi­sonné’ en regar­dant ces joueurs évoluer. Il bouge comme Djokovic, il est passionné comme Nadal, il a une qualité de frappe et une intel­li­gence comme Federer. Mais la seule chose que ces joueurs n’ont pas faite, c’est montrer au monde qu’ils s’amu­saient tout le temps. C’est pour­quoi Carlos Alcaraz sera, selon moi, la prin­ci­pale raison pour laquelle les joueurs de tennis – en parti­cu­lier chez les hommes – commen­ce­ront à gagner beau­coup plus d’argent. Il aura un effet simi­laire à celui de Tiger Woods, parce que les gens veulent faire partie du tennis à cause de Carlos Alcaraz ».