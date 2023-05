Alors que de nombreux obser­va­teurs plaçaient Daniil Medvedev dans la liste des favoris à Roland‐Garros après son titre à Rome, le Russe a été battu dès son entrée en lice mardi par le 172e mondial Thiago Seyboth Wild.

Toujours au micro d’Eurosport, Mats Wilander a donné un avis inté­res­sant sur cette élimi­na­tion surprise.

« Le fait que Medvedev perde contre un joueur qui n’a jamais joué ici aupa­ra­vant mais qui a joué 46 matches cette année, dont 36 sur le circuit Challenger signifie que la profon­deur du tennis masculin est incroyable. Littéralement, n’im­porte qui peut passer. Avec l’ab­sence de Daniil Medvedev, il y a beau­coup de joueurs qui peuvent atteindre les demi‐finales et les finales dans la partie basse. De l’autre côté, on peut s’at­tendre à ce que Djokovic et Alcaraz atteignent les demi‐finales. »