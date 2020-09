Andy Murray a livré une performance indigne de son palmarès face à Wawrinka. Les commentaires qui ont suivi cette débâcle sont divers et variés. Il faut dire que c’est bien la première fois que l’Ecossais déçoit les spécialistes, lui qui d’habitude est un exemple de combativité.

Si certains ont évoqué sa hanche, Andy a écarté cet argument en conférence de presse. En revanche, il a bien expliqué vouloir expliquer cette contre performance.

L’expliquer, l’ancien Mats Wilander s’en moque, et il a rapidement envoyé un « scud » qui a animé la toile d’autant qu’il a vécu la même situation dans sa carrière : « Je l’ai fait et je n’aurais pas dû. C’était la plus grosse erreur de ma carrière. Je pense qu’Andy Murray doit arrêter de penser à lui-même et commencer à penser à qui il était. A-t-il le droit d’être là-bas en prenant les wildcards des jeunes joueurs ? »

Difficile d’être plus dur et plus cassant. Si Andy mérite quelque chose en ce moment, c’est un peu de bienveillance et pas un lynchage médiatique surtout de la part d’anciens champions. Ce n’est ni le moment, ni le bon timing.