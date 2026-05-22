Mats connait très bien l’histoire du tennis.
Pour lui, cette domination ne peut pas durer une éternité. Il n’a pas forcément tort.
Quand Federer et Nadal étaient au dessus, ils ont d’une certaine manière créé Djokovic.
Cette théorie se tient.
Après, il s’agit d’imaginer et de trouver qui va jouer le rôle de Nole à l’avenir.
« Si cela continue pendant dix ans, ce sera dangereux, mais l’histoire nous montre que ce ne sera pas le cas. Actuellement, Sinner joue le meilleur tennis de sa carrière, et avec Alcaraz blessé, personne ne peut le battre ; cela semble impossible. Mais cette situation ne durera pas. De plus, c’est excellent pour le tennis car cela tire le niveau de tous les joueurs vers le haut »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 12:20