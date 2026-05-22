Mats connait très bien l’his­toire du tennis.

Pour lui, cette domi­na­tion ne peut pas durer une éter­nité. Il n’a pas forcé­ment tort.

Quand Federer et Nadal étaient au dessus, ils ont d’une certaine manière créé Djokovic.

Cette théorie se tient.

Après, il s’agit d’ima­giner et de trouver qui va jouer le rôle de Nole à l’avenir.

« Si cela continue pendant dix ans, ce sera dange­reux, mais l’his­toire nous montre que ce ne sera pas le cas. Actuellement, Sinner joue le meilleur tennis de sa carrière, et avec Alcaraz blessé, personne ne peut le battre ; cela semble impos­sible. Mais cette situa­tion ne durera pas. De plus, c’est excellent pour le tennis car cela tire le niveau de tous les joueurs vers le haut »