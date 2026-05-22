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Wilander ne s’in­quiète pas au sujet de l’hé­gé­monie du duo Sinner/Alcaraz : « Si cela continue pendant dix ans, ce sera dange­reux, mais l’his­toire nous montre que ce ne sera pas le cas »

Par
Laurent Trupiano
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Mats connait très bien l’his­toire du tennis. 

Pour lui, cette domi­na­tion ne peut pas durer une éter­nité. Il n’a pas forcé­ment tort. 

Quand Federer et Nadal étaient au dessus, ils ont d’une certaine manière créé Djokovic. 

Cette théorie se tient. 

Après, il s’agit d’ima­giner et de trouver qui va jouer le rôle de Nole à l’avenir.

« Si cela continue pendant dix ans, ce sera dange­reux, mais l’his­toire nous montre que ce ne sera pas le cas. Actuellement, Sinner joue le meilleur tennis de sa carrière, et avec Alcaraz blessé, personne ne peut le battre ; cela semble impos­sible. Mais cette situa­tion ne durera pas. De plus, c’est excellent pour le tennis car cela tire le niveau de tous les joueurs vers le haut »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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