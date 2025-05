Mats Wilander a estimé au micro d’Eurosport que Carlos Alcaraz manquait parfois de concen­tra­tion, comme face à Damir Dzumhur au troi­sième tour de Roland‐Garros. Des mots forts de la part du septuple lauréat en Grand Chelem.

« C’est le Carlos Alcaraz qui appa­raît parfois et qui ne semble pas savoir comment s’en sortir, même s’il finit par gagner ces matchs. Mais il a passé trois heures et 14 minutes sur le court alors que cela aurait pu être deux heures, et il aurait pu se coucher à 1 heure du matin au lieu de 3 heures. Ce sont des choses qui font une grande diffé­rence dans un Grand Chelem. Je pense que ce sera toujours comme ça, parce que si tu as une vision tactique, tu n’as pas ces baisses de régime. Tu te soucies de ton adver­saire et de frapper le bon coup au bon moment. Pour être un grand joueur de tous les temps, tu ne peux pas faire ce genre de matchs en Grand Chelem. On n’a pas vu Rafa, Roger ou Novak faire ça ; ils étaient concentrés. »