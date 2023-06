Lors d’une chro­nique passion­nante publiée dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, Mats Wilander analyse la force de Novak Djokovic en Grand Chelem avec les matchs en trois sets gagnants.

« Il a des coups de sang mais ce n’est en aucun cas de la panique. Exactement comme Roger Federer et Rafael Nadal. Voilà encore un point commun qu’ils partagent. Pour sché­ma­tiser, on peut dire qu’une partie en cinq sets se subdi­vise comme ceci : 25 % du temps, vous jouez comme une merde. 25 % du temps, vous êtes in the zone et rien ne peut vous arriver. Mais l’im­por­tant, ce sont les 50 % restants. Ceux où il y a vrai­ment match, où vous jouez à votre niveau ‘normal’. Et Novak sait que, quand il évolue à son niveau normal, il est au‐dessus de ses adver­saires. En cinq sets, jouer très mal pendant une heure n’a pas vrai­ment d’im­por­tance. Impossible de jouer à son maximum pendant cinq sets. Même pour le Big 3 ! », explique le consul­tant suédois.

Tombeur de Karen Khachanov en quatre sets mardi, le Serbe a désor­mais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz prévue vendredi.