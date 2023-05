Avant le début de Roland‐Garros prévu ce dimanche (28 mai au 11 juin), le consul­tant d’Eurosport Mats Wilander a fait une décla­ra­tion extrê­me­ment forte à propos de Carlos Alcaraz.

« Je pense que c’était la prépa­ra­tion parfaite pour lui. À Rome, ce n’était pas terrible, mais il a perdu contre un adver­saire en feu (Fabian Marozsan, alors 135e ndlr) Mais après avoir gagné à Barcelone et Madrid, sa défaite précoce à Rome lui a permis d’avoir quasi­ment deux semaines avant Roland‐Garros. C’est l’idéal et je pense que, même avec sa défaite en Italie contre Marozsan, sa confiance doit être très, très élevée. Je pense que beau­coup de gens ont envie de voir Carlos titré à Paris cette année. Il a 20 ans, ce serait énorme. J’ai rare­ment vu un joueur susciter un tel enthou­siasme autour de son jeu et de sa personne, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Pour moi, il est même peut‐être le joueur le plus exci­tant à avoir jamais marché sur un court et c’est fou de dire cela alors qu’il n’a que 20 ans et remporté seule­ment un tournoi du Grand Chelem pour l’instant. »