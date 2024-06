Ce vendredi, au terme d’un match décousu, Carlos Alcaraz a pris le meilleur sur Jannik Sinner en cinq sets (6−2, 3–6, 6–3, 4–6, 3–6) pour décro­cher sa première finale à Roland‐Garros.

Un match que le numéro trois mondial aurait pu conclure plus tôt. Dans le troi­sième set, le cham­pion de l’Open d’Australie 2024 souf­frait de crampes, mais l’Espagnol n’en a pas profité. Auteur de trop de fautes directes et de coups fantasques, il a laissé filer la troi­sième manche.

Dans les colonnes d’Eurosport, Mats Wilander estime que si le Murcien parvient à épurer son jeu, il deviendra inar­rê­table pour la concurrence.

« Je pense qu’une fois qu’il aura compris qu’il doit parfois jouer comme ça dans certains matchs, moins d’amor­ties, moins de fantaisie, il sera impos­sible à battre. Il est évidem­ment excellent lors­qu’il est agressif et lors­qu’il défend et, selon moi, il a montré aujourd’hui qu’il sera aussi bon que Roger, Rafa et Novak en matière de défense. »