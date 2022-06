Pour Eurosport, Mats Wilander a donné les ingré­dients qui permet­tront selon lui à Casper Ruud de bous­culer voire de gagner Rafael Nadal ce dimanche en finale de Roland‐Garros.

« La solu­tion pour lui est de prendre la balle un peu plus tôt. Il doit trans­former cela en une course de ski de fond, cinq heures…Le plan doit être : j’ai 23 ans, tu as 36 ans, et je vais voir à quel point tu peux courir », a conseillé le consul­tant suédois.

Quoi qu’il arrive, le Norvégien doit réaliser un exploit en deve­nant le premier joueur à battre son idole, Rafa, en finale porte d’Auteuil, et le troi­sième joueur seule­ment à le faire tomber sur la terre battue pari­sienne après Robin Soderling et Novak Djokovic.