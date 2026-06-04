« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », a lâché Aryna Sabalenka après sa douloureuse défaite contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros.
Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break), puis 5–3, la numéro 1 mondiale a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
Si Justine Henin a estimé que la Biélorusse avait manqué d’humilité dans la troisième manche, Mats Wilander a préféré retenir une image plus positive dans L’Equipe, malgré une frustration évidente.
« Son tennis l’a rendue folle, je suis sûr qu’à l’intérieur elle était en ébullition, mais au moins elle a contrôlé ses émotions à l’extérieur. Ce qui est une bonne chose, car elle ne jouait vraiment pas très bien. Elle ne s’est pas mal comportée, elle a gardé son sang‐froid, elle a même fait preuve de classe, bien que ce match se soit déroulé de la pire façon possible pour elle. Même en essayant de monter un peu au filet, elle n’arrivait tout simplement pas à trouver de solution. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 11:26