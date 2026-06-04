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Wilander : « Sabalenka ne s’est pas mal comportée, elle a gardé son sang‐froid, elle a même fait preuve de classe, bien que ce match se soit déroulé de la pire façon possible pour elle »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis »a lâché Aryna Sabalenka après sa doulou­reuse défaite contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break), puis 5–3, la numéro 1 mondiale a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Si Justine Henin a estimé que la Biélorusse avait manqué d’hu­mi­lité dans la troi­sième manche, Mats Wilander a préféré retenir une image plus posi­tive dans L’Equipe, malgré une frus­tra­tion évidente.

« Son tennis l’a rendue folle, je suis sûr qu’à l’in­té­rieur elle était en ébul­li­tion, mais au moins elle a contrôlé ses émotions à l’ex­té­rieur. Ce qui est une bonne chose, car elle ne jouait vrai­ment pas très bien. Elle ne s’est pas mal comportée, elle a gardé son sang‐froid, elle a même fait preuve de classe, bien que ce match se soit déroulé de la pire façon possible pour elle. Même en essayant de monter un peu au filet, elle n’ar­ri­vait tout simple­ment pas à trouver de solution. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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