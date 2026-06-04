« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », a lâché Aryna Sabalenka après sa doulou­reuse défaite contre la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break), puis 5–3, la numéro 1 mondiale a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Si Justine Henin a estimé que la Biélorusse avait manqué d’hu­mi­lité dans la troi­sième manche, Mats Wilander a préféré retenir une image plus posi­tive dans L’Equipe, malgré une frus­tra­tion évidente.

« Son tennis l’a rendue folle, je suis sûr qu’à l’in­té­rieur elle était en ébul­li­tion, mais au moins elle a contrôlé ses émotions à l’ex­té­rieur. Ce qui est une bonne chose, car elle ne jouait vrai­ment pas très bien. Elle ne s’est pas mal comportée, elle a gardé son sang‐froid, elle a même fait preuve de classe, bien que ce match se soit déroulé de la pire façon possible pour elle. Même en essayant de monter un peu au filet, elle n’ar­ri­vait tout simple­ment pas à trouver de solution. »