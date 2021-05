Après avoir fait l’éloge de Stefanos Tsitsipas, Mats Wilander a mis Jannik Sinner sur un piédestal dans son analyse d’avant Roland‐Garros. Le consul­tant place l’Italien parmi les favoris. Il le sent capable d’aller au bout, dès cette année…

« Je pense que Sinner a beau­coup de chances pouvoir remporter le titre. La chose étrange est que je ne pense pas que Musetti puisse le faire, même s’ils ont des styles de jeu très simi­laires. Il est possible que Sinner réus­sisse parce que je ne vois pas Novak et Rafa au même niveau qu’il y a des années. Ils sont plus vulné­rables chaque année et petit à petit, les jeunes s’amé­liorent. Cela enlève un peu de confiance à Nadal et Djokovic. La seule muni­tion qu’il leur reste est l’ex­pé­rience. Cela leur permet de jouer des matchs au meilleur des cinq sets », a estimé le triple‐vainqueur de Roland‐Garros pour Tennis Head.

Pour rappel, Jannik Sinner avait réalisé un joli quart de finale contre Rafael Nadal lors de Roland‐Garros 2020 en octobre dernier. Cette saison sur terre battue, son meilleur résultat est une demi‐finale à Barcelone contre Stefanos Tsitsipas. Il s’est sinon incliné à chaque fois au 2e tour à Monte‐Carlo, Madrid, Rome et Lyon récem­ment contre le Français Arthur Rinderknech (117e).