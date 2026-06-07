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Wilander : « Sinner et Alcaraz pour­raient avoir intérêt à faire atten­tion. Si Zverev gagne cette finale, ça ne me surpren­drait pas qu’il gagne cinq ou six autres titres du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe avant la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, Mats Wilander s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux à l’égard de l’Allemand, toujours à la recherche, à 29 ans, de son premier titre du Grand Chelem.

Dans une édition marquée par l’absence de Carlos Alcaraz et les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le numéro 3 mondial dispose d’une occa­sion en or de déblo­quer enfin son comp­teur en Majeur et de fran­chir un cap décisif dans sa carrière.

« Jannik (Sinner) et Carlitos (Alcaraz) pour­raient avoir intérêt à faire atten­tion. Il est telle­ment fort et solide que s’il est capable d’in­té­grer ces chan­ge­ments dans son jeu et de tout mettre en place, avec ce service‐là en plus, il va être très diffi­cile à battre. Et on pour­rait bientôt commencer à parler d’un Big 3 où il aurait large­ment sa place. S’il gagne ce dimanche, ça ne me surpren­drait pas qu’il en gagne cinq ou six autres (en Grand Chelem). »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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