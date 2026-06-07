Dans une chronique écrite pour L’Equipe avant la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, Mats Wilander s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de l’Allemand, toujours à la recherche, à 29 ans, de son premier titre du Grand Chelem.
Dans une édition marquée par l’absence de Carlos Alcaraz et les éliminations prématurées de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le numéro 3 mondial dispose d’une occasion en or de débloquer enfin son compteur en Majeur et de franchir un cap décisif dans sa carrière.
« Jannik (Sinner) et Carlitos (Alcaraz) pourraient avoir intérêt à faire attention. Il est tellement fort et solide que s’il est capable d’intégrer ces changements dans son jeu et de tout mettre en place, avec ce service‐là en plus, il va être très difficile à battre. Et on pourrait bientôt commencer à parler d’un Big 3 où il aurait largement sa place. S’il gagne ce dimanche, ça ne me surprendrait pas qu’il en gagne cinq ou six autres (en Grand Chelem). »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 08:45