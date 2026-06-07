Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe avant la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, Mats Wilander s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux à l’égard de l’Allemand, toujours à la recherche, à 29 ans, de son premier titre du Grand Chelem.

Dans une édition marquée par l’absence de Carlos Alcaraz et les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le numéro 3 mondial dispose d’une occa­sion en or de déblo­quer enfin son comp­teur en Majeur et de fran­chir un cap décisif dans sa carrière.

« Jannik (Sinner) et Carlitos (Alcaraz) pour­raient avoir intérêt à faire atten­tion. Il est telle­ment fort et solide que s’il est capable d’in­té­grer ces chan­ge­ments dans son jeu et de tout mettre en place, avec ce service‐là en plus, il va être très diffi­cile à battre. Et on pour­rait bientôt commencer à parler d’un Big 3 où il aurait large­ment sa place. S’il gagne ce dimanche, ça ne me surpren­drait pas qu’il en gagne cinq ou six autres (en Grand Chelem). »