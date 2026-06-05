Mats a connu la fameuse période suédois où ses compa­triotes étaient très présents dans le top 100 et rafalit beau­coup de titre. Aujourd’hui cette époque est complè­te­ment révolu puisque le premier joueur suédois âgé de plus de 30 ans, Elias Ymer pointe à la 182ème place…

Ceci étant précis, Mats a donc tenté pour l’Equipe de décrypter la réus­site du tennis italien. Il a pointé les sujets impor­tants mais il a aussi voulu rendre hommage à Fabio Fognini.

« Mais il ne faut sans doute pas négliger non plus l’effet Fabio Fognini. À sa manière, il a rendu le tennis popu­laire dans son pays, même si parfois son compor­te­ment lais­sait à désirer et qu’il ne se donnait pas à fond. Mais quand il était vrai­ment motivé, il a été top 10 (9e en 2019), avec une person­na­lité incroyable, il a lancé le mouve­ment parce qu’il a rendu le tennis cool. En confé­rence de presse, il était charis­ma­tique et drôle. C’est le genre de person­nages, comme Gaël Monfils ou Nick Kyrgios, qui poussent les jeunes à choisir ce sport, comme l’a fait Flavio Cobolli plutôt que le foot qu’il prati­quait pourtant »