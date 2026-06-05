Mats a connu la fameuse période suédois où ses compatriotes étaient très présents dans le top 100 et rafalit beaucoup de titre. Aujourd’hui cette époque est complètement révolu puisque le premier joueur suédois âgé de plus de 30 ans, Elias Ymer pointe à la 182ème place…
Ceci étant précis, Mats a donc tenté pour l’Equipe de décrypter la réussite du tennis italien. Il a pointé les sujets importants mais il a aussi voulu rendre hommage à Fabio Fognini.
« Mais il ne faut sans doute pas négliger non plus l’effet Fabio Fognini. À sa manière, il a rendu le tennis populaire dans son pays, même si parfois son comportement laissait à désirer et qu’il ne se donnait pas à fond. Mais quand il était vraiment motivé, il a été top 10 (9e en 2019), avec une personnalité incroyable, il a lancé le mouvement parce qu’il a rendu le tennis cool. En conférence de presse, il était charismatique et drôle. C’est le genre de personnages, comme Gaël Monfils ou Nick Kyrgios, qui poussent les jeunes à choisir ce sport, comme l’a fait Flavio Cobolli plutôt que le foot qu’il pratiquait pourtant »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 08:41