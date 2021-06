L’avertissement donné à Roger Federer par l’ar­bitre a été l’un des faits marquants du match vendredi. Marin Cilic repro­chait au suisse de prendre trop de temps lors­qu’il allait cher­cher sa serviette. Il obte­nait gain de cause puis que le Suisse a été averti. Federer l’a d’ailleurs très mal pris et l’a fait savoir à l’ar­bitre au chan­ge­ment de côté. Sur le plateau d’Eurosport UK, Mats Wilander a estimé que Roger n’au­rait jamais dû rece­voir cet aver­tis­se­ment. Même s’il l’a fina­le­ment aidé…

« Vous devez aller cher­cher votre propre serviette. Federer joue si vite entre les points et il l’a toujours fait, il ne s’ar­rête jamais, jamais quand il y a du bruit de la foule ou quoi que ce soit, il continue de jouer, même à l’US Open. C’est pour­quoi il est si popu­laire, donc je pense que c’était une grosse erreur de le sanc­tionner. Et vous savez quoi ? Je pense que cela a un peu stimulé Roger. Marin essayait de le pousser un peu aussi. Si je me dispu­tais comme cela avec l’ar­bitre, vous me trai­te­riez de vieil homme grin­cheux, mais je pense que cela l’a vrai­ment aidé et cela a montré à quel point il est impliqué encore. »