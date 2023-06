Au cours d’une chro­nique passion­nante publiée dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi, Mats Wilander a donné quelques clefs tactiques de la demi‐finale tant attendue à Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

« Djokovic, comme Nadal, est un maître dans l’art de résoudre les problèmes. Sauf s’il se montre trop passif. Hors de ques­tion pour lui d’at­tendre la faute, même si Alcaraz en commettra sûre­ment, et c’est logique. Il ne faut pas qu’il commette la même erreur que moi contre Yannick (Noah), en (finale) 1983, où j’ai réagi bien trop tard. Ce n’est pas si facile de dessiner un schéma tactique contre Alcaraz. Parce que c’est presque un nouveau venu ! Mais aussi parce qu’il sait tout faire avec sa raquette. Où se situe la faille ? ‘That is the ques­tion.’ Il est aussi suffi­sam­ment intel­li­gent pour analyser la situa­tion, en se deman­dant à quel point et surtout comment Djokovic peut lui faire mal. »