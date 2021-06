En battant Rafael Nadal dans son jardin, le Philippe‐Chatrier, Novak Djokovic garde l’avan­tage dans les confron­ta­tions directes. Il mène 30–28 contre le Majorquin. Surtout, le numéro 1 mondial empêche Rafa de filer vers un 14e sacre à Roland‐Garros, et un 21e en Grand Chelem. Rafael Nadal ne dépasse pas Roger Federer. Et Novak Djokovic a une grande occa­sion de revenir à 19–20–20. Mats Wilander, très attentif à ce record, estime pour Eurosport UK que le Serbe est défi­ni­ti­ve­ment en course pour devenir le plus grand joueur de l’histoire.

« Je n’ai pas vu de meilleur match sur terre battue. Le court semblait rapide. Ils avaient si peu de temps que les deux joueurs devaient anti­ciper quand l’autre frap­pait. Novak a été extrê­me­ment agressif. Novak a dit que c’était le plus grand match qu’il a joué contre Rafa à Roland‐Garros et il l’avait déjà battu une fois. Mais cela arrive à un moment où on ne peut ignorer chiffres. En tout cas, Stefanos a dû aimer voir Novak passer beau­coup de temps sur le court, a estimé Mats Wilander avant de se projeter. Novak pour­rait être à 19 Grands Chelems après ça et il pour­rait y avoir trois gars à 20 après Wimbledon. Nous devons commencer à parler du GOAT ».