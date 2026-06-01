Dans sa chronique quotidienne, Mats s’est penché sur le cas Zverev. Pour le Suédois, le joueur allemand est dans un très bonne dynamique. Il n’a pas eu de match difficile, et surtout il a proposé des choses différentes que par le passé. Après, on saura vite où il en est puisqu’il affronte Jodar qui a confirmé son potentiel face à Carreno Busta en 8ème de finale.
« Il reste à Sascha trois matches à gagner et chacun d’eux doit donc être abordé comme une finale. Sans penser à l’avenir. Juste à la façon de gagner le match. En jouant de manière agressive, comme il peut le faire lorsqu’il est détendu. S’il perd, tant pis. Il faut avoir envie de gagner plutôt que de simplement ne pas vouloir perdre. Cette année, il n’a pas gaspillé trop d’énergie pour arriver en quarts de finale et ça tient à sa façon de jouer. Quand tu joues un peu plus vite, que tu frappes ton coup droit un peu plus fort et que tu fais plus d’amorties, l’adversaire déjoue. Parce que tu varies constamment »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 07:20