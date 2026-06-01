Dans sa chro­nique quoti­dienne, Mats s’est penché sur le cas Zverev. Pour le Suédois, le joueur alle­mand est dans un très bonne dyna­mique. Il n’a pas eu de match diffi­cile, et surtout il a proposé des choses diffé­rentes que par le passé. Après, on saura vite où il en est puis­qu’il affronte Jodar qui a confirmé son poten­tiel face à Carreno Busta en 8ème de finale.

« Il reste à Sascha trois matches à gagner et chacun d’eux doit donc être abordé comme une finale. Sans penser à l’avenir. Juste à la façon de gagner le match. En jouant de manière agres­sive, comme il peut le faire lors­qu’il est détendu. S’il perd, tant pis. Il faut avoir envie de gagner plutôt que de simple­ment ne pas vouloir perdre. Cette année, il n’a pas gaspillé trop d’énergie pour arriver en quarts de finale et ça tient à sa façon de jouer. Quand tu joues un peu plus vite, que tu frappes ton coup droit un peu plus fort et que tu fais plus d’amor­ties, l’ad­ver­saire déjoue. Parce que tu varies constamment »