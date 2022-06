Mats a un faible pour Zverev. Le Suédois pense que Sascha a les armes pour parvenir à sortir Rafa. C’est ce qu’il a expliqué sur les antennes d’Eurosport où il est consultant.

« Le premier service de Zverev est peut‐être le plus gros premier service du jeu masculin en ce moment. Il a servi abso­lu­ment énorme. S’il a un pour­cen­tage élevé, il obtiendra des points gratuits. Et puis, le revers haut à deux mains à hauteur d’épaule est aussi une arme. Cela me rappelle telle­ment Robin Soderling qui a battu Rafa ici en 2009. Mais j’ai une troi­sième raison – le coup droit croisé. Je pense qu’il a le match parfait pour jouer contre Rafa. Peut‐il le battre ? Je crois qu’il croit qu’il peut »