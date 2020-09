A Roland-Garros, Serena Williams a une nouvelle occasion de remporter un 24ème Grand Chelem et d’égaliser Margaret Court. La tâche s’annonce ardue pour l’Américaine, qui arrive sans match officiel sur terre battue à Paris. Serena sort d’une demi-finale décevante pour elle à l’US Open.

« Je pense qu’atteindre une demi-finale du Grand Chelem est un excellent résultat, sans aucun doute. C’est cool pour moi ? Absolument pas. Voici comment je le vois et comment je le ressens. C’est ce que j’ai toujours ressenti, sans plus. Je suis contente de la façon dont je vois les choses. Je suis dans une position dans ma carrière où je ne peux pas être satisfaite, je ne peux pas sortir ici et m’asseoir et dire que je suis heureuse. Je ne peux pas parce que ce n’est pas comme ça », a-t-elle lâché en conférence de presse.

Pour rappel, l’ancienne numéro 1 mondiale est dans la partie de tableau de Simona Halep, grande favorite…