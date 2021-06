Plus les tours avancent, et plus la grande Serena Williams « prend la confiance » comme l’on dit. Hier, elle n’a pas laissé souf­fler sa compa­triote Collins et confirme ses progrès depuis le début de la semaine.

En confé­rence de presse, son style reste toujours le sien, et une forme d’hu­mi­lité est presque à pros­crire. Il faut dire qu’avec ses 23 titres du Grand Chelem, elle reste le « monstre » du circuit féminin par son aura et sa popularité.

Quelques fois, elle ne peut s’empêcher d’en faire un peu trop comme hier où elle a expliqué pour­quoi elle se sentait de mieux en mieux sur la terre battue : Aujourd’hui, en parti­cu­lier, toute cette semaine même, j’avais vrai­ment besoin d’une victoire, de remporter des matchs diffi­ciles, des sets. Je devais être menée et pour­voir remporter le match. Je devais me trouver moi‐même, savoir qui je suis. Personne d’autre n’est Serena Williams », personne n’osera en effet la contredire.

Si l’on doutait de ses capa­cités en début du tournoi, il faut bien recon­naître que Serena devient presque éligible pour le titre d’au­tant que beau­coup de têtes de série ne sont plus là. Au prochain tour, elle sera opposée à Elena Rybakina qui voue un culte à Serena…