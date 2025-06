Filmé en train de vibrer lors de la victoire de Loïs Boisson contre Jessica Pegula en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Yannick Noah a accordé une inter­view à Eurosport dans laquelle il a évoqué le parcours magni­fique de la sensa­tion fran­çaise, opposée à Cori Gauff en demi‐finales ce jeudi.

Yannick Noah était comme nous tous sur la fin de match de Loïs Boisson 😅🗣️#RolandGarros pic.twitter.com/9FXa0C0sfV — FFT (@FFTennis) June 2, 2025

« C’est pour ça que j’es­saie de rester à distance parce que, sinon, je deviens trop émotif (rires). On a tous décou­vert cette fille il y a dix jours et elle a juste été IN‐CRO‐YABLE. Mais, quand on la regarde jouer, ce n’est pas si surpre­nant. Elle joue telle­ment bien, avec son petit slice de revers. Et puis, sous la pres­sion, elle a l’air telle­ment calme. »