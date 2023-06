L’Histoire avec un grand « H » s’est écrite dimanche à Roland‐Garros où Novak Djokovic a remporté un 23e titre du Grand Chelem. Et l’or­ga­ni­sa­tion avait choisi Yannick Noah pour remettre la Coupe des Mousquetaires au vain­queur, à l’oc­ca­sion des 40 ans de la glorieuse épopée du Français sur la terre battue parisienne.

Au micro d’Europe 1, Noah, qui décla­rait avant le début de la quin­zaine ne pas se sentir « proche et attiré par Novak », a raconté comment il avait vécu ce moment.

#RolandGarros



🔥🇫🇷Invité surprise, Yannick #Noah est venu nous rejoindre en studio à Roland Garros pour nous raconter son émotion au moment de remettre le trophée à Novak #Djokovic ! Un Yannick très ému… 🥹⤵️ pic.twitter.com/nUXGXpH5Wq — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) June 11, 2023

« Arriver là au milieu de cette énergie, avec Novak qui vient de gagner son 23e Grand Chelem, ça m’a fait quelque chose. C’est un court qui compte pour moi. Voir que ce garçon (Nole) gagne son 3e titre à Roland‐Garros alors que ce n’est pas sa meilleure surface me donne le senti­ment qu’il y a une marge et qu’il va en gagner d’autres. L’histoire est en train de se raconter, elle n’est pas terminée. Me retrouver là, je me suis juste senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, je sais que c’était de l’amour, de l’amitié, de la famille d’ici. On a tous grandi ici à Roland, rêvé de Roland. Ils ont voulu partager ce moment avec moi. 40 ans, c’est une longue histoire. Il s’est passé plein de choses avant et depuis. J’étais très touché. »