À l’oc­ca­sion de la célé­bra­tion des 40 ans de sa victoire à Roland‐Garros ce samedi, Yannick Noah a donné une longue et inté­res­sante confé­rence de presse dans laquelle il aborde de nombreux sujets concer­nant notam­ment le tennis tricolore.

Interrogé sur la progres­sion d’Arthur Fils, qui vient de remporter son tout premier titre ATP à Lyon et qui sera 63e mondial ce lundi, l’an­cien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis lui a donné un conseil assez clair.

« Si j’ai un conseil à lui donner, c’est : « Si tu veux, appelle‐moi ». Si j’ai un conseil à lui donner, d’au­tant plus que j’ai vu un set… Il a pas mal joué à Marseille, je crois, il y a quelques mois. J’ai vu quelques points, pas plus. Quand bien même, j’aurais un conseil, je ne le dirai pas là quoi. Tu te rappelles quand Henri (Lecomte, ndlr) était blessé à un moment ? On lui dit : ‘Pour combien de temps vous en avez ? Quand vous allez reprendre ?’. Henri avait répondu en confé­rence de presse : ‘Vous le lirez dans la presse’. (Rires). Je ne le connais pas assez. »