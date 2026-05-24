Accueil France

Yannick Noah sur Gaël Monfils : « Est‐ce que gagner un Grand Chelem aurait changé sa vie ? »

Par
Thomas S
-
800

Alors que Gaël Monfils parti­cipe à son dernier Roland‐Garros et qu’il sera opposé ce lundi soir à son compa­triote, Hugo Gaston, plusieurs person­na­lités du tennis ont tenu à lui rendre hommage.

C’est notam­ment le cas de son ancien capi­taine de Coupe Davis, Yannick Noah, qui a préféré retenir l’es­sen­tiel concer­nant la carrière de « La Monf ». 

« Gaël a fait la carrière qu’il a voulue. Gaël, c’est quand même essen­tiel, a l’air heureux dans sa vie et c’est bien. Gaël, il arrive des îles, il est venu en France, il était à l’INSEP et il s’est fait une putain de vie. Gaël, bravo. Est‐ce que gagner un Grand Chelem aurait changé ta vie ? Je n’en sais rien. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥