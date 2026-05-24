Alors que Gaël Monfils parti­cipe à son dernier Roland‐Garros et qu’il sera opposé ce lundi soir à son compa­triote, Hugo Gaston, plusieurs person­na­lités du tennis ont tenu à lui rendre hommage.

C’est notam­ment le cas de son ancien capi­taine de Coupe Davis, Yannick Noah, qui a préféré retenir l’es­sen­tiel concer­nant la carrière de « La Monf ».

GRAND ENTRETIEN – Le vain­queur des Internationaux de France 1983 survole l’actualité d’un tournoi qui lui colle à la peau et raconte le temps qui passe. Il a notam­ment évoqué la carrière de Gaël Monfils qui va disputer son dernier Roland‐Garros. →https://t.co/MIW96W0Ju7 pic.twitter.com/31kpmjtMHW — Le Figaro (@Le_Figaro) May 23, 2026

« Gaël a fait la carrière qu’il a voulue. Gaël, c’est quand même essen­tiel, a l’air heureux dans sa vie et c’est bien. Gaël, il arrive des îles, il est venu en France, il était à l’INSEP et il s’est fait une putain de vie. Gaël, bravo. Est‐ce que gagner un Grand Chelem aurait changé ta vie ? Je n’en sais rien. »