Alors que Gaël Monfils participe à son dernier Roland‐Garros et qu’il sera opposé ce lundi soir à son compatriote, Hugo Gaston, plusieurs personnalités du tennis ont tenu à lui rendre hommage.
C’est notamment le cas de son ancien capitaine de Coupe Davis, Yannick Noah, qui a préféré retenir l’essentiel concernant la carrière de « La Monf ».
GRAND ENTRETIEN – Le vainqueur des Internationaux de France 1983 survole l’actualité d’un tournoi qui lui colle à la peau et raconte le temps qui passe. Il a notamment évoqué la carrière de Gaël Monfils qui va disputer son dernier Roland‐Garros. →https://t.co/MIW96W0Ju7 pic.twitter.com/31kpmjtMHW— Le Figaro (@Le_Figaro) May 23, 2026
« Gaël a fait la carrière qu’il a voulue. Gaël, c’est quand même essentiel, a l’air heureux dans sa vie et c’est bien. Gaël, il arrive des îles, il est venu en France, il était à l’INSEP et il s’est fait une putain de vie. Gaël, bravo. Est‐ce que gagner un Grand Chelem aurait changé ta vie ? Je n’en sais rien. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 17:37