Invité du plateau de Prime Vidéo aux côtés de Marion Bartoli et Guy Forget ce lundi soir, Yannick Noah a été inter­rogé sur le choc tant attendu de ce mardi soir entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros n’a pas hésité bien longtemps.

« Moi je vois bien Nadal », ce à quoi a direc­te­ment rétorqué le jour­na­liste d’Amazon : « Ah ouais ? Ok. Malgré les condi­tions de jeu qu’il aime moins ? ». Il n’en fallait pas plus à Yannick pour déconner. « Ouais, il n’aime pas trop la terre battue, physi­que­ment je le trouve moyen, à Roland il ne joue pas terrible (rires). Aller, je prends quand même Nadal. C’est un bon joueur. »