Le journal l’Equipe nous propose ce jour un bel entretien avec Mr Yevgeni Kafelnikov qui a remporté le tournoi il y a 30 ans. Observateur attentif du circuit, souvent très critique par rapport à l’évolution des mentalités, il résume en quelques mots la nouvelle tendance du « secteur » et c’est plutôt drôle.
« A l’époque, on n’avait pas ces grandes équipes d’encadrement avec nous. Moi j’étais avec mon entraîneur et mon kiné. Trois personnes, c’est tout. Même les agents restaient à l’écart. Ils n’étaient jamais en tribune. Mes parents ne m’accompagnaient jamais sur les tournois car ils savaient qu’il était important pour moi d’avoir mon propre espace. Maintenant, c’est 20 personnes par joueur. Quelqu’un pour lui faire sa lessive, un autre pour lui brosser les dents. Et tous ces blogueurs qui suivent les joueurs partout pour prendre des photos de mauvaise qualité… Mais pour l’amour de Dieu, ne les accompagnez pas aux toilettes ! C’est tellement pathétique »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 09:20