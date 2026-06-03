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Yevgeni Kafelnikov est à cran : « Tous ces blogueurs qui suivent les joueurs partout pour prendre des photos de mauvaise qualité… Mais pour l’amour de Dieu, ne les accom­pa­gnez pas aux toilettes ! C’est telle­ment pathétique »

Par
Laurent Trupiano
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Le journal l’Equipe nous propose ce jour un bel entre­tien avec Mr Yevgeni Kafelnikov qui a remporté le tournoi il y a 30 ans. Observateur attentif du circuit, souvent très critique par rapport à l’évo­lu­tion des menta­lités, il résume en quelques mots la nouvelle tendance du « secteur » et c’est plutôt drôle.

« A l’époque, on n’avait pas ces grandes équipes d’en­ca­dre­ment avec nous. Moi j’étais avec mon entraî­neur et mon kiné. Trois personnes, c’est tout. Même les agents restaient à l’écart. Ils n’étaient jamais en tribune. Mes parents ne m’ac­com­pa­gnaient jamais sur les tour­nois car ils savaient qu’il était impor­tant pour moi d’avoir mon propre espace. Maintenant, c’est 20 personnes par joueur. Quelqu’un pour lui faire sa lessive, un autre pour lui brosser les dents. Et tous ces blogueurs qui suivent les joueurs partout pour prendre des photos de mauvaise qualité… Mais pour l’amour de Dieu, ne les accom­pa­gnez pas aux toilettes ! C’est telle­ment pathétique »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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