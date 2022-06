Dans une longue inter­view accordée à Punto de Break, le huitième de fina­liste surprise de Roland‐Garros, sorti des quali­fi­ca­tions, Bernarde Zapata Miralles, raconte une anec­dote avec Novak Djokovic, toujours bien­veillant envers l’en­semble des joueurs du circuit et notam­ment les moins bien classés.

« J’ai eu l’oc­ca­sion de parler à Novak dans le vestiaire, je n’avais jamais croisé discuté avec lui. Il s’est adressé à moi en anglais, j’étais surpris et nerveux (rires). Nous avons discuté pendant cinq minutes, il s’est inté­ressé à moi, il m’a féli­cité, il m’a posé des ques­tions sur Valence, il était très gentil. Le lende­main, il m’a vu m’en­traîner et est immé­dia­te­ment venu me saluer, comme s’il était un collègue de toujours (rires) », a confié avec le sourire l’Espagnol.