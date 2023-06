Le Chinois Zhizhen Zhang, tombeur de Lajovic et Tirante sans concéder de set lors des deux premiers tours, affron­tera Casper Ruud pour une place en huitième de finale de Roland‐Garros. En confé­rence de presse, il a été inter­rogé par un jour­na­liste serbe sur Novak Djokovic mais n’a pas oublié Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je ne peux pas dire que je suis toute sa carrière, mais il est certain que les résul­tats sont éton­nants. Tout le monde sait ce qu’il a fait, mais ces gars‐là sont spéciaux pour nous, surtout pour moi. Ces gars‐là, comme Roger, comme Rafa, comme Novak, sont tous des gars spéciaux. Ils sont en quelque sorte des génies. On peut se fixer des objec­tifs, mais on ne peut pas vrai­ment suivre ce qu’ils font, parce qu’il y a une grande diffé­rence entre eux et nous. »