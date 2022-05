C’est un sujet qui a rare­ment abordé, mais la Chinoise a été trans­pa­rente en confé­rence de presse, victime de ses règles qui l’ont large­ment diminué. Même si elle en a pas fait la raison prin­ci­pale de sa défaite face à Zwiatek, elle a consi­déré à juste titre que cela ne lui a pas permis de jouer son meilleur tennis.

« Aujourd’hui, c’était très diffi­cile pour moi de jouer à mon meilleur niveau. Mon estomac a commencé à me faire très mal : dans les deuxième et le troi­sième set. Je n’ai même pas eu la force de dire un « Allez ». Dans le premier set, je n’ai ressenti aucune douleur,? A partir de là, plus le temps passait et plus j’avais mal au ventre. Je voulais me battre, mais c’était très dur, je n’avais aucune force. J’ai donné le meilleur de moi‐même, mais je ne pouvais pas aller contre ma nature. J’aimerais être un homme, mais malheu­reu­se­ment ce n’est pas possible »