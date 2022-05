Présent sur le Lenglen pour encou­rager Rafael Nadal, Zinedine Zidane s’est exprimé rapi­de­ment sur sa venue et il a aussi clai­re­ment expliqué qu’il était derrière Rafa.

« C’est toujours agréable de venir ici et partager des moments comme cela, de la tran­quillité et voir des beaux matchs. Roland‐Garros c’est quand même assez mythique donc à chaque fois que l’on peut venir on le fait. La nouvelle géné­ra­tion avec Carlos Alcaraz c’est bien mais moi je suis plutôt de l’an­cienne donc on va essayer encore de pousser Rafa. Il est là donc sil peut (rires) »