Dans un match indécis jusqu’à son terme, c’est Tamara Zidansek qui finit par s’imposer (7–5, 4–6, 8–6). La Slovène rejoint les demi‐finales d’un majeur pour la première fois de sa carrière après sa victoire contre Paula Badosa.

Les deux joueuses étaient novices à ce stade de la compé­ti­tion. Cela s’est ressenti pour Zidansek qui a eu du mal à rentrer dans son match. Mais malgré ses deux breaks de retard, la Slovène est revenue. Plus créa­tive que son adver­saire, elle empoche une première manche décousue. On pensait que le plus dur était fait pour Zidansek, surtout lorsqu’elle a pris l’engagement de l’Espagnole en début de deuxième set. Mais le service n’a pas été un grand avan­tage dans ce match (15 breaks, 10 doubles fautes pour Badosa). Scénario simi­laire au premier set mais dans un sens inverse : la 35ème mondiale enchaine les jeux pour s’adjuger le deuxième acte. Le dernier set s’est trans­formé en véri­table combat. Les deux joueuses ont joué leur meilleur tennis en même temps. Malgré les frappes lourdes et bombées de Badosa, Zidansek, au courage, s’ar­rache pour remporter une grosse bataille de 2h30 grâce à une dernière accé­lé­ra­tion en coup droit.

Le rêve continue pour la 85ème mondiale. Elle affron­tera la gagnante du duel entre Pavlyuchenkova et Rybakina pour une place en finale.