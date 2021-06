Tamara Zidansek vit un rêve éveillé. Après un super match contre Paula Badosa (7–5, 4–6, 8–6), elle rejoint les demi‐finales de Roland Garros. Un parcours assez inat­tendu puisque la Slovène n’est « que » 85ème mondiale. En confé­rence de presse, elle s’est montrée très satis­faite d’avoir tenu le coup mentalement.

« C’est vrai que cette tension peut submerger. On arrive en demi‐finale si vite fina­le­ment. Je me suis concen­trée sur mon jeu, sur moi‐même. Et quand on parle des nerfs, c’est exac­te­ment ce que j’ai essayé de faire. C’est une grande oppor­tu­nité, aussi bien pour elle que pour moi, de parvenir aux demi‐finales. Mais je suis arrivée à garder la tête froide. Mais la bataille était tout de même diffi­cile à la fin. On se bat pour sa vie, pour sa survie à ce moment‐là ! Je savais qu’il fallait que j’avance, coûte que coûte. Mon état d’es­prit c’est : « Oh là là, reste concen­trée ! ». Je savais que je pouvais faire beau­coup de dommages avec mon coup droit, et c’est exac­te­ment ce que j’ai réussi à faire. »