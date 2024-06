Immense favori du duel qui l’op­po­sait ce mercredi soir à Alex De Minaur, invité surprise de ces quarts de finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev a parfai­te­ment fait respecter son rang pour la dernière de la session de nuit.

Face à un Australien coura­geux mais limité sur cette surface, notam­ment sur ses coups d’at­taque, l’Allemand s’est quand même fait un peu peur dans le jeu décisif du deuxième set où il était mené 4 points à 0.

Mais il a fina­le­ment assuré l’es­sen­tiel en ne concé­dant aucune manche, lui qui sortait de deux matchs en cinq sets face à Griekspoor et Rune. Une donnée fonda­men­tale à moins de 48 heures de retrouver en demi‐finales un Casper Ruud parti­cu­liè­re­ment frais, qui a béné­ficié du retrait de Novak Djokovic.

Vainqueur en trois manches d’une rencontre parfois décousue (6−4, 7–6(5), 6–4, en 3h de jeu), Alexander Zverev atteint donc de nouveau le dernier carré du Grand Chelem pari­sien, un an après sa très lourde défaite face au Norvégien.

Et si la demi‐finale la plus attendue sera assu­ré­ment celle entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, la revanche entre Zverev et Ruud, double fina­liste en titre, s’an­nonce forcé­ment passionnante.