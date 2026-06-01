Accueil Roland Garros

Zverev a enfin compris : « De la variété, diffé­rents chan­ge­ments comme les amor­ties, les services et parfois les volées, toutes ces choses qui permettent d’of­frir un jeu plus varié face à l’adversaire »

Par
Laurent Trupiano
-
17

Il semble que le joueur alle­mand soit entrain de changer sa vision du tennis et cela pour­rait lui permettre de se donner les chances de gagner un grand titre. En confé­rence de pressej Sascha a même proposer une forme de profes­sion de foi. 

« Je pense que j’en ai déjà pas mal parlé. Une des choses c’était la possi­bi­lité de prendre davan­tage de risques. La vitesse de balle aussi était une autre ques­tion, main­tenir la vitesse de jeu, notam­ment depuis le fond de court. De la variété, diffé­rents chan­ge­ments comme les amor­ties, les services et parfois les volées, toutes ces choses qui permettent d’of­frir un jeu plus varié face à l’adversaire »

Sascha affron­tera Jodar en quart de finale, il devra sûre­ment mettre tout cela en pratique s’il veut s’en sortir.

Publié le lundi 1 juin 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥