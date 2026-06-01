Il semble que le joueur alle­mand soit entrain de changer sa vision du tennis et cela pour­rait lui permettre de se donner les chances de gagner un grand titre. En confé­rence de pressej Sascha a même proposer une forme de profes­sion de foi.

« Je pense que j’en ai déjà pas mal parlé. Une des choses c’était la possi­bi­lité de prendre davan­tage de risques. La vitesse de balle aussi était une autre ques­tion, main­tenir la vitesse de jeu, notam­ment depuis le fond de court. De la variété, diffé­rents chan­ge­ments comme les amor­ties, les services et parfois les volées, toutes ces choses qui permettent d’of­frir un jeu plus varié face à l’adversaire »

Sascha affron­tera Jodar en quart de finale, il devra sûre­ment mettre tout cela en pratique s’il veut s’en sortir.