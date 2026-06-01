Il semble que le joueur allemand soit entrain de changer sa vision du tennis et cela pourrait lui permettre de se donner les chances de gagner un grand titre. En conférence de pressej Sascha a même proposer une forme de profession de foi.
« Je pense que j’en ai déjà pas mal parlé. Une des choses c’était la possibilité de prendre davantage de risques. La vitesse de balle aussi était une autre question, maintenir la vitesse de jeu, notamment depuis le fond de court. De la variété, différents changements comme les amorties, les services et parfois les volées, toutes ces choses qui permettent d’offrir un jeu plus varié face à l’adversaire »
Sascha affrontera Jodar en quart de finale, il devra sûrement mettre tout cela en pratique s’il veut s’en sortir.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 11:11