Les inter­views de Nelson Monfort pour France Télévision peuvent parfois se trans­former en grand moment de soli­tude, autant pour l’in­ter­viewer que pour l’in­ter­viewé. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé ce mercredi, quelques minutes après la quali­fi­ca­tion d’Alexander Zverev pour les demi‐finales de Roland‐Garros.

Après une première ques­tion où le jour­na­liste, visi­ble­ment trop loquace, a vu le joueur alle­mand lui répondre assez sèche­ment : « Si vous le dites, vous avez tout dit, je n’ai plus rien à répondre », Nelson Monfort a ensuite embrayé en lâchant que « c’était plus qu’un match de tennis. »

Une affir­ma­tion avec laquelle Zverev n’était visi­ble­ment pas d’ac­cord : « Non, non, vous allez trop loin. C’était juste un quart de finale et je suis content de l’avoir gagné. »

Heureusement pour le service public et l’illustre jour­na­liste que Sascha s’est ensuite montré un peu plus bavard pour répondre à la troi­sième ques­tion à propos de ses senti­ments suite à cette victoire…