Forcément, quelques minutes après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, Alexander Zverev ne s’est pas fait prier pour régler quelques comptes, avec humour.

Lors de son passage devant les médias du monde entier sur le court Philippe‐Chatrier, quelques minutes après son sacre, l’Allemand n’a pas hésité à cham­brer allè­gre­ment l’an­cien joueur améri­cain, Sam Querrey, consul­tant pour TNT Sports.

Zverev to Sam Querrey on the TNT Desk after winning Roland Garros



Querrey : “Sam here. Well done. Congratulations.”



Zverev : “Sam who?”



Querrey : “Sam Q.”



Zverev : “Why are you on this channel, who hired you ? Why are you here ? You got all cham­pions and then you got Sam Querrey.”… pic.twitter.com/akoL05bti5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2026

Querrey : « C’est Sam. Bravo. Félicitations.

Zverev : Sam qui ?

Querrey : Sam Q.

Zverev : Pourquoi es‐tu sur cette chaîne, qui t’a engagé ? Qu’est‐ce que tu fais ici ? Vous avez tous les cham­pions, et puis vous avez Sam Querrey.

Querrey : Quand ce dernier smash est passé trop long, as‐tu ressenti davan­tage de soula­ge­ment ou d’excitation ?

Zverev : Tout d’abord, je suis très heureux de tenir ce trophée… Parce que tu avais dit que je n’y arri­ve­rais jamais… alors merci beau­coup pour ta confiance… pour ceux qui ne le savent pas, on a une rela­tion amour‐haine. En fait, j’adore ça. J’adore te mener la vie dure. »