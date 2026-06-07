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Zverev à Querrey après son titre : « Tu avais dit que je n’y arri­ve­rais jamais, alors merci beau­coup pour ta confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une rela­tion amour‐haine »

Par
Thomas S
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Forcément, quelques minutes après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, Alexander Zverev ne s’est pas fait prier pour régler quelques comptes, avec humour.

Lors de son passage devant les médias du monde entier sur le court Philippe‐Chatrier, quelques minutes après son sacre, l’Allemand n’a pas hésité à cham­brer allè­gre­ment l’an­cien joueur améri­cain, Sam Querrey, consul­tant pour TNT Sports.

Querrey : « C’est Sam. Bravo. Félicitations.
Zverev : Sam qui ?
Querrey : Sam Q.
Zverev : Pourquoi es‐tu sur cette chaîne, qui t’a engagé ? Qu’est‐ce que tu fais ici ? Vous avez tous les cham­pions, et puis vous avez Sam Querrey.
Querrey : Quand ce dernier smash est passé trop long, as‐tu ressenti davan­tage de soula­ge­ment ou d’excitation ?
Zverev : Tout d’abord, je suis très heureux de tenir ce trophée… Parce que tu avais dit que je n’y arri­ve­rais jamais… alors merci beau­coup pour ta confiance… pour ceux qui ne le savent pas, on a une rela­tion amour‐haine. En fait, j’adore ça. J’adore te mener la vie dure. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 21:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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