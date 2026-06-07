Forcément, quelques minutes après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, Alexander Zverev ne s’est pas fait prier pour régler quelques comptes, avec humour.
Lors de son passage devant les médias du monde entier sur le court Philippe‐Chatrier, quelques minutes après son sacre, l’Allemand n’a pas hésité à chambrer allègrement l’ancien joueur américain, Sam Querrey, consultant pour TNT Sports.
Zverev to Sam Querrey on the TNT Desk after winning Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2026
Querrey : “Sam here. Well done. Congratulations.”
Zverev : “Sam who?”
Querrey : “Sam Q.”
Zverev : “Why are you on this channel, who hired you ? Why are you here ? You got all champions and then you got Sam Querrey.”… pic.twitter.com/akoL05bti5
Querrey : « C’est Sam. Bravo. Félicitations.
Zverev : Sam qui ?
Querrey : Sam Q.
Zverev : Pourquoi es‐tu sur cette chaîne, qui t’a engagé ? Qu’est‐ce que tu fais ici ? Vous avez tous les champions, et puis vous avez Sam Querrey.
Querrey : Quand ce dernier smash est passé trop long, as‐tu ressenti davantage de soulagement ou d’excitation ?
Zverev : Tout d’abord, je suis très heureux de tenir ce trophée… Parce que tu avais dit que je n’y arriverais jamais… alors merci beaucoup pour ta confiance… pour ceux qui ne le savent pas, on a une relation amour‐haine. En fait, j’adore ça. J’adore te mener la vie dure. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 21:03