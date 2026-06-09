Lundi, au lende­main de son sacre à Roland‐Garros, qui lui a permis de décro­cher le premier titre du Grand Chelem de sa carrière après de longues années d’at­tente, Alexander Zverev a accordé un entre­tien à L’Equipe. Un échange qui s’est rapi­de­ment tendu.

Après avoir évoqué son parcours dans le tournoi, son titre et les célé­bra­tions qui ont suivi, le jour­na­liste a abordé un sujet plus sensible : les accu­sa­tions de violences conju­gales formu­lées par deux anciennes compagnes du joueur allemand.

Et le numéro 3 mondial n’a vrai­ment pas apprécié que le sujet soit abordé. Extrait :

Ces derniers jours, en salle de presse notam­ment, il y a eu beau­coup de discus­sions sur la façon de traiter votre poten­tiel sacre, eu égard aux accu­sa­tions de violences conju­gales à votre encontre il y a plusieurs années…

(Il coupe) Attendez, déjà, ce n’est pas ce genre d’in­ter­view. Ensuite, vous savez qu’il a été prouvé que les accu­sa­tions étaient fausses ?

Le jour­na­liste a alors insisté sur le sujet. Présent dans la voiture au moment de l’en­tre­tien, l’agent du joueur est même inter­venu dans la discus­sion. Quelques instants plus tard, Zverev a fina­le­ment choisi d’y mettre un terme.

L’Équipe, par exemple, n’a pas fait sa pleine Une sur vous, d’où cette ques­tion.

Ce n’est pas ma déci­sion. J’ai fait tout ce que j’ai pu et mon inno­cence a été prouvée.

Quel va être votre programme des prochaines semaines ?

(Il soupire) Je ne sais pas. Je pense qu’on devrait arrêter, c’est mieux. »

On a voulu inter­roger Alexander Zverev sur les réserves d’une partie du public et des médias, eu égard aux accu­sa­tions de violences conju­gales de deux anciennes compagnes. Ça s’est très mal passé.



➡️ Zverev : « Je pense qu’on devrait arrêter, c’est mieux« https://t.co/pqHEzszizT — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) June 8, 2026

Pour rappel, en 2024, Alexander Zverev et son ex‐compagne Brenda Patea, mère de son enfant, avaient conclu un accord mettant fin à la procé­dure judi­ciaire ouverte en Allemagne pour des faits présumés de violences conju­gales. Dans le cadre de cet accord, le joueur avait versé 200 000 euros, dont 150 000 euros à l’État et 50 000 euros à une œuvre cari­ta­tive. Le tribunal avait alors précisé que cette déci­sion ne consti­tuait « ni un verdict de culpa­bi­lité ni un verdict d’innocence ».

A noter égale­ment qu’une autre ex‐petite‐amie du joueur de 29 ans, Olga Sharypova, avait égale­ment livré un récit terri­fiant sur les prétendus agis­se­ments du joueur lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Elle n’avait toute­fois jamais déposé de plainte.