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Zverev à un jour­na­liste de L’Equipe : « Vous savez qu’il a été prouvé que les accu­sa­tions étaient fausses ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Lundi, au lende­main de son sacre à Roland‐Garros, qui lui a permis de décro­cher le premier titre du Grand Chelem de sa carrière après de longues années d’at­tente, Alexander Zverev a accordé un entre­tien à L’Equipe. Un échange qui s’est rapi­de­ment tendu.

Après avoir évoqué son parcours dans le tournoi, son titre et les célé­bra­tions qui ont suivi, le jour­na­liste a abordé un sujet plus sensible : les accu­sa­tions de violences conju­gales formu­lées par deux anciennes compagnes du joueur allemand.

Et le numéro 3 mondial n’a vrai­ment pas apprécié que le sujet soit abordé. Extrait : 

Ces derniers jours, en salle de presse notam­ment, il y a eu beau­coup de discus­sions sur la façon de traiter votre poten­tiel sacre, eu égard aux accu­sa­tions de violences conju­gales à votre encontre il y a plusieurs années…
(Il coupe) Attendez, déjà, ce n’est pas ce genre d’in­ter­view. Ensuite, vous savez qu’il a été prouvé que les accu­sa­tions étaient fausses ?

Le jour­na­liste a alors insisté sur le sujet. Présent dans la voiture au moment de l’en­tre­tien, l’agent du joueur est même inter­venu dans la discus­sion. Quelques instants plus tard, Zverev a fina­le­ment choisi d’y mettre un terme.

L’Équipe, par exemple, n’a pas fait sa pleine Une sur vous, d’où cette ques­tion.
Ce n’est pas ma déci­sion. J’ai fait tout ce que j’ai pu et mon inno­cence a été prouvée.
Quel va être votre programme des prochaines semaines ?
(Il soupire) Je ne sais pas. Je pense qu’on devrait arrêter, c’est mieux. »

Pour rappel, en 2024, Alexander Zverev et son ex‐compagne Brenda Patea, mère de son enfant, avaient conclu un accord mettant fin à la procé­dure judi­ciaire ouverte en Allemagne pour des faits présumés de violences conju­gales. Dans le cadre de cet accord, le joueur avait versé 200 000 euros, dont 150 000 euros à l’État et 50 000 euros à une œuvre cari­ta­tive. Le tribunal avait alors précisé que cette déci­sion ne consti­tuait « ni un verdict de culpa­bi­lité ni un verdict d’innocence ».

A noter égale­ment qu’une autre ex‐petite‐amie du joueur de 29 ans, Olga Sharypova, avait égale­ment livré un récit terri­fiant sur les prétendus agis­se­ments du joueur lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Elle n’avait toute­fois jamais déposé de plainte.

Publié le mardi 9 juin 2026 à 08:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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