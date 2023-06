Alexander Zverev était d’hu­meur badine ce mercredi lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de Roland‐Garros. Et on peut le comprendre quand on sait qu’il avait encore la cheville dans le plâtre il y a encore quelques mois.

Du coup, lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé à quel point son coeur était gros pour revenir un an après au même stade de la compé­ti­tion suite à sa grave bles­sure, l’Allemand s’en est donné à coeur joie.

« Je suis heureux que vous me deman­diez quelle est la taille de mon cœur et pas autre chose… », a lâché l’ac­tuel 27e joueur mondial dans un éclat de rire.

Décidément, après sa décla­ra­tion sur les lions, Sascha est en très grande forme sur cette édition 2023 de Roland‐Garros.