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Zverev, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Je l’ai vu dans les vestiaires et il avait l’air dans un état horrible… »

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Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa victoire contre Jakub Mensik (7−5, 6–2, 3–6, 6–3), Alexander Zverev s’est exprimé sur le forfait de Matteo Arnaldi, qui devait affronter Flavio Cobolli dans l’autre demi‐finale de Roland‐Garros. 

« Ce n’est évidem­ment pas ce qu’on souhaite voir en demi‐finales d’un Grand Chelem. J’ai vu Matteo dans les vestiaires et il avait l’air dans un état horrible. Je comprends sa déci­sion. Il ne pouvait pas faire grand‐chose. Ce genre de choses arrive. Nous sommes tous humains. Personne ne souhaite vivre cela, mais cela fait partie du sport », a réagi le numéro 3 mondial. 

Pour sa quatrième finale en Grand Chelem, Zverev affron­tera donc Cobolli avec l’es­poir de remporter ce premier titre majeur tant espéré. 

Publié le samedi 6 juin 2026 à 14:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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