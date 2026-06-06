En conférence de presse après sa victoire contre Jakub Mensik (7−5, 6–2, 3–6, 6–3), Alexander Zverev s’est exprimé sur le forfait de Matteo Arnaldi, qui devait affronter Flavio Cobolli dans l’autre demi‐finale de Roland‐Garros.
« Ce n’est évidemment pas ce qu’on souhaite voir en demi‐finales d’un Grand Chelem. J’ai vu Matteo dans les vestiaires et il avait l’air dans un état horrible. Je comprends sa décision. Il ne pouvait pas faire grand‐chose. Ce genre de choses arrive. Nous sommes tous humains. Personne ne souhaite vivre cela, mais cela fait partie du sport », a réagi le numéro 3 mondial.
Pour sa quatrième finale en Grand Chelem, Zverev affrontera donc Cobolli avec l’espoir de remporter ce premier titre majeur tant espéré.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 14:22