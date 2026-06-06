En confé­rence de presse après sa victoire contre Jakub Mensik (7−5, 6–2, 3–6, 6–3), Alexander Zverev s’est exprimé sur le forfait de Matteo Arnaldi, qui devait affronter Flavio Cobolli dans l’autre demi‐finale de Roland‐Garros.

« Ce n’est évidem­ment pas ce qu’on souhaite voir en demi‐finales d’un Grand Chelem. J’ai vu Matteo dans les vestiaires et il avait l’air dans un état horrible. Je comprends sa déci­sion. Il ne pouvait pas faire grand‐chose. Ce genre de choses arrive. Nous sommes tous humains. Personne ne souhaite vivre cela, mais cela fait partie du sport », a réagi le numéro 3 mondial.

Pour sa quatrième finale en Grand Chelem, Zverev affron­tera donc Cobolli avec l’es­poir de remporter ce premier titre majeur tant espéré.