Très solide vain­queur de Rafael Nadal au premier tour de Roland‐Garros ce lundi, Alexander Zverev va désor­mais devoir se méfier et ne pas baisser la garde.

En effet, conscient d’avoir joué un match à part, l’Allemand a confié en confé­rence de presse qu’il avait l’im­pres­sion qu’un nouveau tournoi commen­çait. Et il n’a pas tort.

« Tout le monde le soute­nait, scan­dait son nom. C’est normal. Il a gagné ici 14 fois. Tout le monde se pose la ques­tion de savoir s’il va revenir ou non. C’était normal. J’ai le senti­ment que main­te­nant, je vais commencer un tournoi diffé­rent. J’étais prêt pour ce match. C’était un match de finale, mais compte tenu du tirage, cela a été le premier tour. Je pense que depuis que le tirage a été publié, le monde qui m’entoure et le monde tennis­tique tout entier ne parlaient plus que de ce match. Maintenant, je sais que j’ai encore à jouer contre de grands joueurs et il faut que je me concentre là‐dessus. »