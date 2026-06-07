La délivrance pour Alexander Zverev.
Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a remporté à 29 ans son premier titre en Grand Chelem.
Lors de son discours après son sacre, le numéro 3 mondial s’est souvenu de toutes les galères qu’il a traversées, et notamment sa terrible blessure face à Rafael Nadal lors des demi‐finales en 2022.
« Ce court est si spécial pour moi à bien des égards. C’est ici que j’ai vécu les plus beaux moments de ma vie. J’y ai aussi vécu les pires moments de ma vie. Il y a quatre ans, je tombais dans ce coin du court avec sept ligaments déchirés et deux os fracturés (en demi‐finales contre Rafael Nadal, ndlr). J’ai perdu une finale de Grand Chelem ici il y a deux ans (contre Carlos Alcaraz, ndlr). Mais aujourd’hui, c’est enfin une fin heureuse. Un grand merci au public. J’ai vraiment eu l’impression que les spectateurs m’ont porté tout au long de ces deux semaines. Sans vous, je n’aurais certainement pas remporté ce tournoi. Merci beaucoup. »
Zverev after beating Cobolli in the Roland Garros final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2026
“This court is so special to me in so many ways. I’ve had the best moments of my life on these courts. I’ve had the worst moment of my life on these courts. I was playing on that corner over there 4 years ago with seven… pic.twitter.com/HfEmYZSNMm
Alexander Zverev peut souffler un grand coup. Il l’a fait !
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 20:30