La déli­vrance pour Alexander Zverev.

Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a remporté à 29 ans son premier titre en Grand Chelem.

Lors de son discours après son sacre, le numéro 3 mondial s’est souvenu de toutes les galères qu’il a traver­sées, et notam­ment sa terrible bles­sure face à Rafael Nadal lors des demi‐finales en 2022.

« Ce court est si spécial pour moi à bien des égards. C’est ici que j’ai vécu les plus beaux moments de ma vie. J’y ai aussi vécu les pires moments de ma vie. Il y a quatre ans, je tombais dans ce coin du court avec sept liga­ments déchirés et deux os frac­turés (en demi‐finales contre Rafael Nadal, ndlr). J’ai perdu une finale de Grand Chelem ici il y a deux ans (contre Carlos Alcaraz, ndlr). Mais aujourd’hui, c’est enfin une fin heureuse. Un grand merci au public. J’ai vrai­ment eu l’im­pres­sion que les spec­ta­teurs m’ont porté tout au long de ces deux semaines. Sans vous, je n’au­rais certai­ne­ment pas remporté ce tournoi. Merci beaucoup. »

Zverev after beating Cobolli in the Roland Garros final



“This court is so special to me in so many ways. I’ve had the best moments of my life on these courts. I’ve had the worst moment of my life on these courts. I was playing on that corner over there 4 years ago with seven… pic.twitter.com/HfEmYZSNMm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 7, 2026

Alexander Zverev peut souf­fler un grand coup. Il l’a fait !