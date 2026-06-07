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Zverev après son sacre : « Sur ce court, j’ai aussi vécu les pires moments de ma vie, comme face à Nadal il y a quatre ans, quand je me suis déchiré sept liga­ments et cassé deux os »

Par
Baptiste Mulatier
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La déli­vrance pour Alexander Zverev. 

Tombeur en cinq sets de Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1), l’Allemand a remporté à 29 ans son premier titre en Grand Chelem.

Lors de son discours après son sacre, le numéro 3 mondial s’est souvenu de toutes les galères qu’il a traver­sées, et notam­ment sa terrible bles­sure face à Rafael Nadal lors des demi‐finales en 2022. 

« Ce court est si spécial pour moi à bien des égards. C’est ici que j’ai vécu les plus beaux moments de ma vie. J’y ai aussi vécu les pires moments de ma vie. Il y a quatre ans, je tombais dans ce coin du court avec sept liga­ments déchirés et deux os frac­turés (en demi‐finales contre Rafael Nadal, ndlr). J’ai perdu une finale de Grand Chelem ici il y a deux ans (contre Carlos Alcaraz, ndlr). Mais aujourd’hui, c’est enfin une fin heureuse. Un grand merci au public. J’ai vrai­ment eu l’im­pres­sion que les spec­ta­teurs m’ont porté tout au long de ces deux semaines. Sans vous, je n’au­rais certai­ne­ment pas remporté ce tournoi. Merci beaucoup. »

Alexander Zverev peut souf­fler un grand coup. Il l’a fait !

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 20:30

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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