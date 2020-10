Vainqueur en 5 manches de P2H, l’Allemand a expliqué en conférence de presse qu’il avait été poussif et peu inspiré. Heureusement, sa forme physique lui a permis encore de l’emporter dans un 5ème set décisif, un exercice où il a de très bonnes statistiques : « Je crois que je suis très en forme physiquement. Mais parfois, comme aujourd’hui, je n’étais pas le meilleur joueur sur le court. Je ne servais pas mieux que lui, en fait pour être sincère, je ne faisais rien de plus de mieux que lui, mais j’ai trouvé le moyen de gagner. Parfois, j’arrive assez bien à faire ça. Mais il faut aussi die que les matchs en cinq sets les plus importants de ma carrière, je les ai perdus jusqu’à maintenant. Après ce type de match, c’est pas quelque chose sur lequel je travaille sur le court mais en dehors, en m’entraînant dur physiquement. Au gymnase, il faut soulever 170 kilos ou 150 kilos en faisant des squats. On ne fait pas cela pour des matches en 3 sets, mais pour des matches en 5 sets »