Lors de sa confé­rence de presse, Alexander a insisté sur le poids très lourd que constitue le fait de jouer en Grand Chelem. Selon lui, outre la pres­sion, c’est aussi les matchs joués en 5 sets qui font la différence.

« La diffé­rence entre un match en 3 sets et en 5 sets, c’est le rêve de gagner le Grand Chelem. On a tous commencé à jouer au tennis parce qu’on voulait remporter les plus gros titres au monde, et les plus grands titres au monde, ce sont les Grands Chelems, les J.O. et peut‐être le Masters. De toute évidence, les victoires en Grand Chelem, c’est l’ob­jectif ultime. On est tous en forme, on n’est pas en train de se battre physi­que­ment. Je ne dirais pas que j’ai perdu des matchs à cause de ma condi­tion physique. Quand j’ai gagné des matchs, c’est plus parce que je me suis mis la bonne pres­sion pour gagner un match de Grand Chelem. Les Novak, Rafa et Roger ont telle­ment gagné que pour eux, c’est naturel. Ce sera donc inté­res­sant de voir pour les nouveaux venus comme Alcaraz. J’étais dans cette posi­tion il y a quelques années et Tsitsipas aussi. Ce sera inté­res­sant de voir ce qu’il va réaliser »