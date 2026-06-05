Si la France n’a pas gagné un titre du Grand Chelem chez les garçons depuis 1983, l’Allemagne est aussi dans une situa­tion diffi­cile alors qu’elle était le bastion du tennis en Europe avec Boris Becker et dans une moindre mesure Michael Stich. Le dernier titre de Becker date de 1991 en Australie juste avant celui de Stich à Wimbledon. Vrai pays de tennis avec des clubs privés bien entre­tenus et une vraie spéci­fi­cité pour le jeu en salle sur moquette, les fans d’outre Rhin sont donc aussi patients que nous.

Après il faut bien recon­naitre que cette année les étoiles semblent alignés même si en confé­rence de presse, Sascha évite le sujet en expli­quant qu’il n’y pense vrai­ment pas : « Je ne peux influencer que ce qui est en mon pouvoir. C’est mon prochain match. Le reste ne m’in­té­resse pas ».

Il reste que la pres­sion sera énorme quand il va entrer sur le court central. Elle sera d’au­tant plus que forte que Jakub Mensik est un joueur de l’ins­tant et de l’ins­tinct. Il ne gamberge pas ou peu comme on a pu le voir face à Fonseca où après avoir raté 6 balles de matchs, il n’a pas bronché une oreille.

C’est donc l’heure de vérité pour le grand Zverev qui pour le moment a été impec­cable depuis le 1er tout jusqu’à cette demi‐finale.