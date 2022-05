Après son succès aisé face à l’Autrichien Ofner en trois manches : 6–2, 6–2, 6–4, Sascha est arrivé en confé­rence de presse avec le sourire. Tout ce que le joueur alle­mand est entrain de vivre semble lui forger un nouveau caractère.

« J’ai grandi, d’une certaine manière. Je pense que chaque année, je comprends de plus en plus ce que cela signifie d’être un pro. Il y a des diffi­cultés sur le terrain, il y a des diffi­cultés dans n’im­porte quel travail. Mais dans l’en­semble, j’ai 25 ans main­te­nant. Je vieillis. Je ne suis plus le jeune, comme Alcaraz ou d’autres joueurs. Comme chaque personne, si on enlève le tennis, j’ai de plus en plus d’ex­pé­rience de vie »