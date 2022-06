Ce Roland‐Garros 2022 fera date ! Dans la lignée de ce tournoi tota­le­ment fou, cette demi‐finale entre Rafael Nadal et Alexander Zverev fut tout excep­tion­nelle. Mais malheu­reu­se­ment, elle se termine par un scénario triste et impro­bable, avec l’Allemand en pleurs et contraint de quitter le court sur un fauteuil roulant, après s’être tordu la cheville juste avant le tie‐break du deuxième set.

Zverev sera passé par toutes les émotions dans ce match. Après un début de partie parfait, il fait la course en tête mais craque au moment d’en­foncer le clou pour faire 5–3, avec des balles neuves. C’est fina­le­ment Rafa qui se procure les premières balles de set mais Zverev tient. Dans le tie‐break, l’Allemand prend le dessus, pense conclure mais le maître des lieux en décide autre­ment en sortant notam­ment un passing phéno­ménal pour sauver l’une des quatre balles de set contre lui. Et il fait fina­le­ment la diffé­rence derrière, comme toujours, au courage.

Le deuxième set part de nouveau sur des bases très élevées. Le match dure, Zverev profite d’un petit coup de mou de Nadal dans ce match éprou­vant. Mais au moment de servir pour le set, il craque menta­le­ment, une fois de plus. Au moment où Rafa accroche fina­le­ment un nouveau tie‐break, Zverev se tord la cheville. Il crie de douleur et sort du terrain. Il reviendra en béquilles…

Presque gêné et toujours classe, Rafael Nadal s’im­pose donc 7–6[8], 6–6 avant abandon d’Alexander Zverev. Il se qualifie pour la 14e finale à Roland‐Garros de sa carrière, le jour de ses 36 ans. Gigantesque.