Avec un tableau aussi déséqui­libré, il fallait s’at­tendre à ce que la program­ma­tion suscite la contro­verse. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Alexander Zverev, tous tentent de mettre la pres­sion sur l’or­ga­ni­sa­tion. L’Allemand n’y est pas allé de main morte contre la direc­tion de Roland‐Garros en dénon­çant un trai­te­ment de faveur pour son futur adver­saire en quarts de finale, Alcaraz.

« J’ai joué une fois sur Chatrier, Djokovic a joué deux fois, Nadal trois fois, comme Alcaraz. Bien sûr, c’est la nouvelle super­star, le nouveau visage du tennis et c’est aussi bien de voir quelque chose de nouveau, mais dans notre moitié de tableau, cela devrait être plus équi­libré. Que Rafa et Novak obtiennent ce qu’ils veulent, c’est clair et tout à fait justifié. Mais main­te­nant, un nouveau et jeune joueur arrive et reçoit à juste titre beau­coup d’at­ten­tion. Mais j’ai l’im­pres­sion que les autres joueurs sont laissés de côté », a lâché le numéro 3 mondial dans des propos rapportés par BILD.