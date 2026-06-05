Demi‐finale la plus attendue des deux, le duel entre Alexander Zverev et Jakub Mensik n’aura pas tenu toutes ses promesses.
D’abord certainement en raison de la tension, logiquement présente chez les deux joueurs mais aussi d’un niveau de jeu fluctuent, notamment du côté du Tchèque, qui a mis pas moins de deux sets avant de vraiment rentrer dans son match.
Pourtant pas loin de breaker dans le premier set avec trois occasions dans le huitième jeu, malgré un langage corporel assez intrigant et nonchalant, le tombeur de Joao Fonseca en quarts sombrait totalement en concédant 9 des 12 jeux suivants. 7–5, 6–2, après seulement 1h30 de jeu.
Visiblement touché physiquement, Mensik, après une manipulation du kiné au niveau cervicales, réalisait, à la surprise générale, le break au début du troisième set avant de conclure (6−3).
Mais retombant dans ses travers de suffisance, Mensik lâchait son engagement dès le début du quatrième set et laissait Zverev s’envoler pour une deuxième finale à Roland‐Garros, sa quatrième en Grand Chelem.
Vainqueur 7–5, 6–2, 3–6, 6–3, en 3h de jeu, Alexander Zverev se retrouve à une petite, mais si difficile victoire de son rêve, de sa première victoire dans un tournoi majeur. Il affrontera quoi qu’il arrive un Italien, Flavio Cobolli ou Matteo Arnaldi.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 17:41