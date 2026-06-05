Demi‐finale la plus attendue des deux, le duel entre Alexander Zverev et Jakub Mensik n’aura pas tenu toutes ses promesses.

D’abord certai­ne­ment en raison de la tension, logi­que­ment présente chez les deux joueurs mais aussi d’un niveau de jeu fluc­tuent, notam­ment du côté du Tchèque, qui a mis pas moins de deux sets avant de vrai­ment rentrer dans son match.

Pourtant pas loin de breaker dans le premier set avec trois occa­sions dans le huitième jeu, malgré un langage corporel assez intri­gant et noncha­lant, le tombeur de Joao Fonseca en quarts sombrait tota­le­ment en concé­dant 9 des 12 jeux suivants. 7–5, 6–2, après seule­ment 1h30 de jeu.

Visiblement touché physi­que­ment, Mensik, après une mani­pu­la­tion du kiné au niveau cervi­cales, réali­sait, à la surprise géné­rale, le break au début du troi­sième set avant de conclure (6−3).

Mais retom­bant dans ses travers de suffi­sance, Mensik lâchait son enga­ge­ment dès le début du quatrième set et lais­sait Zverev s’en­voler pour une deuxième finale à Roland‐Garros, sa quatrième en Grand Chelem.

Vainqueur 7–5, 6–2, 3–6, 6–3, en 3h de jeu, Alexander Zverev se retrouve à une petite, mais si diffi­cile victoire de son rêve, de sa première victoire dans un tournoi majeur. Il affron­tera quoi qu’il arrive un Italien, Flavio Cobolli ou Matteo Arnaldi.